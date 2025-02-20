Частина пенсіонерів може щомісяця отримувати більше 2 тисяч грн доплати до пенсії: які умови

У зв'язку з тим, що згідно розрахункам «пенсійного калькулятора» виплати багатьох українців, які вийдуть на заслужений відпочинок к 2025 році, можуть навіть не досягти рівня «мінімалки», пенсіонерам радять згадати про всі виплати, на які вони мають право.



Йдеться про «вікові» та інші види виплат, нагадує «Уряд online». Зокрема, одна з груп пенсіонерів має право на доплату до пенсїі у розмірі 2 361 грн на місяць.

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Йдеться про непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні радіаційного забруднення. На відміну від «вікових» виплат, вона виплачується саме в такому розмірі, не змінюючись при досягненні певного віку.

Втім, гроші зможуть отримувати не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає чітко встановленим критеріям:

проживання у зоні обов'язкового відселення чи зоні гарантованого добровільного відселення;

перебування там на момент аварії (до 26 квітня 1986) або переїхав туди до 1 січня 1993 року;

отримання статусу постраждалої особи внаслідок Чорнобильської катастрофи та відповідне посвідчення.

«Важливо. Працюючі пенсіонери та особи, які не мають статусу потерпілого, не можуть отримати виплату», — йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що претенденти на отримання виплати мають пройти відповідну перевірку. Її проводитимуть в автоматичному режимі, а тому подавати додаткові документи не потрібно. Зокрема, Держміграційна служба перевірить, чи справді особа постійно проживала в зоні забруднення.

«Дані повинні бути внесені до Єдиного держреєстру постраждалих від аварії на ЧАЕС. Якщо немає даних у Реєстрі або відомчій системі, зверніться до територіального відділення Держміграційної служби з документами, що підтверджують проживання в зоні відселення в період з 1986 по 1993 рік (паспорт та/або будинкова книга)», — розповіли фахівці.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні мають проіндексувати пенсійні виплати. Вже точно вирахувано, що пенсії індексуватимуться на 11,53%.

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Фото Pixabay

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