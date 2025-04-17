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Від бруду не залишиться і сліду: блогерки порадили, як позбутися жовтизни на білому одязі та швидко відмити кришку унітазу

18:55 17 квітня 2025
Господиня біля пралки. Фото Pixabay

В той час як блогерка Діана опублікувала поради про те, як почистити пуховик без прання та нарізати на великодній стіл цибулю без сліз, інші блогерки теж відстають від неї і щедро діляться з українцями набутим досвідом.

Так, блогерка Мілана порадила, як можна позбутися жовтизни на білому одязі.

Зокрема, вона пропонуэ не прати білі речі порошком для кольорових речей, а ще — використовувати під час прання кисневий підсилювач порошку.

А її подруга вирішила розповісти зі власного досвіду, як можна легко відмити кришку унітазу.

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Їй знадобилася очищувальна паста та жорстка губка.

«Засобом обробіть забруднену поверхню, трохи зачекайте і змийте чистою водою», — радить молода господиня.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що робити господині, яка забула розморозити м'ясо, а родичі з голодними поглядами очікують на вечерю.

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