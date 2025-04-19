У Податковій нагадали про необхідність платити державі: про що йдеться, кому і скільки доведеться віддати

Не пізніше 21 квітня українські ФОП повинні будуть сплатити податки за 1 квартал 2025 року Проте податки мають також сплачувати й ті українці, які вирішать продати свої авто.

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Про це нагадали у Державній податковій службі, наголосивши, що ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод за рік. Податкова ставка в залежності від кількості продажів становитиме від 5 до 18% та плюс 5% військового збору.

У разі продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (на вибір платника):

середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу;

ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед, то ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме:

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перший продаж протягом року — не оподатковується;

другий продаж — 5%;

третій та більше — 18%.

Також оподатковуються продажі автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна:

перший та другий продаж — 5%;

третій та більше — 18%.

Дохід від таких операцій також оподатковується військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору складає 5%. Таким чином сума податку при другому продажу за рік становитиме 10% (5% податок та 5% військовий збір), а третьої та більше 23% (18% податок та 5% військовий збір)

Звертаємо увагу: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, він зобов'язаний:

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до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов'язання;

до 1 серпня сплатити певні податкові зобов'язання.

Як писали раніше «ФАКТИ», деякі парламентарі хочуть зобов'язати всіх українців складати податкові декларації.

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