Народна депутатка України Ніна Южаніна, яка раніше повідомляла, що з 1 березня податкова почала отримувати дані про грошові перекази на рахунки громадян і господарюючих суб'єктів, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет, розповіла, що наразі деякі із «слуг народу» пропонують, аби всі громадяни щороку подавали податкові декларації.

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«Вже від двох „слуг“ я чула пропозицію зобов'язати всіх громадян України щорічно подавати декларацію, щоб контролювати всі фінансові процеси», — цитують народну депутатку «Українські новини», яка також розповідала про ідеї влади щодо розкриття банківської таємниці.

«Я також звертаю увагу на ситуацію з декларантами. У НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) сьогодні є всі можливості отримати з банків детальну розшифровку руху коштів по рахунках», — пояснила вона та додала, що зобов’язання декларування кожного громадянина стане «жахом» через неправильний підхід до виявлення порушень.

Нагадаємо, що раніше Мінфін заявляв про плани внести зміни в законодавство, яке стосується регулювання діяльності малого бізнесу. Зокрема, поступово підняти єдиний податок для юросіб на 3-й групі єдиного податку до звичайної ставки ПДФО — до 18%, а через 3 роки перехідного періоду зовсім скасувати єдиний податок для компаній.

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Фото Pixabay

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