Податки для ФОПів: хто і скільки має заплатити у квітні

Поки у Верховній раді та податковій думають, як обкладати податками тих, хто торгує в Інтернеті, вже у квітні українські ФОП повинні будуть провести чергові платежі до держбюджету. Заплатити їм треба залежно від виду податків до 20−21 квітня та 20 травня.

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Як повідомляють ЗМІ, не пізніше 20−21 квітня ФОПи зобов'язані сплатити Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП) та військовий збір за 1 квартал 2025 року. Після цього вони матимуть час на подання декларацій.

Так, ФОП на 3-й групі мають заплатити:

ЄСВ за 1-й квартал — 5280 грн до 21 квітня;

5% єдиного податку за 1-й квартал — до 20 травня;

1% військового збору за 1-й квартал — до 20 травня.

подати декларації платника єдиного податку за 1-й квартал 2025 року — до 12 травня.

ФОПи на 1-й та 2-й групі :

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ЄСВ за 1-й квартал — 5280 грн до 21 квітня;

єдиний податок за квітень — 302,80 грн (1 група єдиного податку) та 1600 грн (2 група) до 20 квітня;

військовий збор за квітень — 800 гривень до 20 квітня.

При цьому ФОП, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, можуть здійснювати сплату військового збору та єдиного податку добровільно.

Тим часом ФОП обмежили можливість торгівлі через «Нову пошту» за готівку.

Фото: pixabay

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