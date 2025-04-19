На вас чекає «біла смуга» у житті: карти Таро вказали знаки зодіаку, яким скоро посміхнеться Фортуна

Українська астрологиня Катерина Соловйова впевнена, що сьогодні для п'яти знаків зодіаку починається особливо позитивний період.

Своєю чергою, спеціалізоване видання Tarot назвало трьох представників зодіакального кола, для яких завершується період емоційного чи життєвого напруження, і почнеться нове та щасливе життя.

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Про це пише проєкт Styler.



Водолій

Ситуація навколо Водоліїв почне змінюватися. Вас підтримають ті, хто поруч з вами. Люди почнуть відповідати на ваші ініціативи, у вас буде більше прихильників. На вас чекає період повільного, але впевненого повернення до себе. Будьте у своєму темпі, і світ почне підлаштовуватись під вас. Ви на порозі «білої смуги».

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Діва

Діви нарешті відчують радість від результату довгої та напруженої роботи. Ви так довго вкладали зусилля, а зараз події навколо покажуть, що ви діяли та рухалися недарма. У вашому житті все почне поступово змінюватися на краще — ви почнете робити правильний вибір. Ставте себе на перше місце і світ почне відкривати перед вами усі двері.

Стрілець

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Стрільцям важливо не сидіти на місці, а рухатись вперед до нових цілей. Ви отримаєте кілька дрібних, але символічних підтверджень тому, що ви на правильному шляху. Сміливо приймайте те, що приходить до вас, дякуйте долі. Довіртеся своїй інтуїції.

Ми також розповідали про чотирьох знаків зодіаку, які отримають радісні новини.

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