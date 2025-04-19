Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає рф артилерію: про які гармати може йтися

Російські окупанти давно зазнають серйозних втрат в артилерії, компенсувати які намагаються гарматами 70-річної давності. Але ймовірно, що Китай таємно постачає окупантів гармати, які є копіями радянських.

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Про таку можливість повідомив президент Володимир Зеленський під час свого брифінгу, пише «Укрінформ». За словами глави держави, йдеться про артилерійські порохи та гармати, щоправда, які саме, президент не уточнив.

Як припускає сайт «Мілітарний», може йтися про китайські «клони» радянських артсистем:

Type 59, що є копією радянської 130-мм гармати М-46 (дальність стрільби звичайним снарядом 27 км, активно-реактивним до 37 км);

Type 66, копія 152-мм гаубиці Д-20 (дальність стрільби до 24 км);

Type 60, копія 122-мм гаубиці Д-74, прийнята на озброєння 1955 року в СРСР (дальність стрільби 24 км);

Type 54−1, копія 122-мм М-30 зразка 1938 (дальність стрільби 12,3 км);

Type 96, копія 122 мм Д-30 (дальність стрільби звичайним снарядом 15,3 км, активно-реактивним снарядом до 24 км).

Всім цим артсистемам притаманний один недолік артилерійських гармат СРСР — короткий ствол завдовжки близько 7 метрів, що веде до невеликої дальності, для 152 мм гаубиць це до 24 км. Системи калібру 155-мм, наявні у ЗСУ, мають ствол довший на 1 метр і дальність в 35−40 км, що дозволяє їм знищувати радянські гармати з більш далеких і безпечних для себе дистанцій. Однак недолік у дальності стрільби може бути компенсований кількістю гармат, поставлених із КНР.

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Водночас постачання китайських снарядів становить велику небезпеку, і раніше помічалися боєприпаси, схожі на вироблені в КНР. Йдеться про 122-мм осколково-фугасні снаряди підвищеної дальності ОФ-56ІМ-1м, які російська армія отримує для використання з гаубицями Д-30. На вигляд ці снаряди мають певну схожість з китайськими виробами того ж калібру і мають збільшену на 4 км дальність у порівнянні зі звичайними снарядами до тієї ж гармати.

Але невідомо, чи ці боєприпаси виробляються в росії, чи постачаються безпосередньо з Китаю в рамках допомоги.

Нагадаємо, раніше ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали вна боці російських окупантів проти України.

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