Велика ДТП з маршруткою у Вінницькій області: є загиблі та травмовані (фото)

Чергова смертельна автопригода за участі маршрутного мікроавтобуса забрала життя трьох людей на Вінничині. Ще восьмеро були травмовані.

Як повідомляють в ГУНП Вінничини, напередодні увечорі на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади, зіткнулися автомобіль Renault та маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz.

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«За попередньою інформацією слідства, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району», — зазначили в поліції та додали, що водій легковика загинув на місці.

На Вінничині в ДТП загинули три людини. Фото поліції

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А під час надання медичної допомоги померли двоє пасажирів мікроавтобуса — люди віком 27 та 54 років. Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.

Серед вісьмох постраждалих у ДТП - двоє дітей. Фото поліції

Наразі розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що днями в Києві маршрутка з пасажирами врізалася у бензовоз, що був припаркований на дорозі в Оболонському районі. П'ятеро пасажирів отримали травми.

Ілюстративне фото Патрульної поліції, фото ГУНП у Вінницький області

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