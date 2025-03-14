Враховуйте це: новий кліп Макса Барських вразив попередженням (відео)

Популярний співак Макс Барських, який нещодавно вразив дуетом з Артемом Пивоваровим, випустив першу пісню «Stomach Butterfly», яка увійде до англомовного альбому артиста. За словами команди, використовуючи англійську мову, Макс Барських прагне встановити діалог із ширшою аудиторією та наголосити на тому, що життя в українських містах триває, попри всі труднощі.

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— Мене надихають наші люди! — прокоментував Макс вихід пісні. — Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух. Навіть під час постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися й кохати.

Режисером кліпу Барських вже традиційно став Алан Бадоєв. На початку відео зʼявляється попередження: «Музичне відео містить романтичні сцени, які є частиною художньої концепції. Враховуйте це під час перегляду». Кліп відзнято в одному просторі, де збираються хлопці та дівчата і разом з Максом Барських проходять шлях пізнання один одного.

— Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня «спільна хімія», важливо дати кожному можливість відчути іншого, — прокоментував Барських. — Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Це був справжній обмін енергією, і саме цей момент ми зафільмували в кліпі.

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Кадр з кліпу до пісні Макса Барських “Stomach Butterfly”

Шанувальники Барських прокоментували нову роботу артиста, зазначивши, що він став зовсім іншим.

«Зовсім інший Макс, але наскільки це гарно», — зауважили у відгуку.

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«Неймовірна пісня і неймовірний Макс в цьому кліпі, — виклали свою думку. — Ця пісня викликає в мене ностальгію, згадала весну і мої перші стосунки».

«Пісня така чуттєва, захотілось роздягнутися разом з вами», — зауважили у коментарях.

Раніше Макс Барських зізнавався, як змусив росіян донатити на ЗСУ.

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