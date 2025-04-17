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Дмитро Волканов вперше показав свою дівчину, з якою три роки перебуває у стосунках

18:31 17 квітня 2025
Дмитро Волканов (фото з Інстаграм співака)

Після виходу відео на пісню «Всі зорі з неба» багато шанувальників виконавця Volkanov повірили, що їх кумир нарешті показав у ньому свою кохану.

Але виявилося, що це не так, пише Styler.

І зрозумілим це стало лише після того, як Дмитро в сторіз соціальної мережі розмістив помилково (чи, можливо, навмисно) фото з дівчиною у ліжку, і підписав його «три роки».

На знімку парочка лежала в ліжку, а артист обіймав обраницю, поки та робила селфі. Як виявилося, виконавець зустрічається з дівчиною на ім'я Наталія. Вона працює майстринею з манікюру та педикюру. Якщо Дмитро Волканов приховував їхні стосунки, то Наталія — ні. Дівчина від 2023 року ділилася їхніми спільними фото.

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З одного боку, це погана новина для шанувальників Дмитра жіночої статі, які були в нього закохані. З іншого — чудова для самого співака — адже тепер ніхто не буде підозрювати його у бісексуальності і в тому, що він мав зв'язок з Андрієм Данилком.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що нещодавно співак зустрів свою бабусю, яка жила три роки на тимчасово окупованій території.

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