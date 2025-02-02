Змусив росіян «донатити» на ЗСУ: Макс Барських розповів, що зробив з грошима за продані в рф квитки

Відомий співак Макс Барських, який минулого року потішив українців дуетом з Артемом Пивоваровим, розповів про те, як на початку війни змусив гроші російських глядачів працювати на потреби українських воїнів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це артист поділився в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Виявляється, у Макса Барських були заплановані концерти в росії. Але після віроломного нападу окупантів на Україну ні про які виступи не могло бути й мови. І якщо при скасуванні концертів артисти повертають кошти за квитки, то в даному випадку Барських вирішив помстився росіянам за підтримку війни.

Тому кошти за квитки — а їх було близько 100 тисяч доларів — співак не повернув. Натомість він додав до цієї суми ще свої гроші та переказав їх на допомогу Україні та всіх, хто потребував фінансової підтримки.

РЕКЛАМА

«Я не можу сказати точну суму, бо там були окрім цих грошей ще й мої, які я на початку війни збирав зі всіх своїх карток, щоб допомагати людям — всім, кому можу. Там все було в такій купі і надсилалося всім, кому потрібно. Але там значна сума була, думаю, понад 200 тисяч доларів. Грошей росіян — близько 100 тисяч доларів, а решта — мої», — поділився артист.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що партнер Макса Барських по знаменитому дуету Артем Пивоваров дав Маші Кондратенко дуже важливу пораду.

Фото instagram.com/max_barskih/

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook