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Шоу-бізнес

Змусив росіян «донатити» на ЗСУ: Макс Барських розповів, що зробив з грошима за продані в рф квитки

17:57 2 лютого 2025
Співак на сцені

Відомий співак Макс Барських, який минулого року потішив українців дуетом з Артемом Пивоваровим, розповів про те, як на початку війни змусив гроші російських глядачів працювати на потреби українських воїнів.

Про це артист поділився в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Виявляється, у Макса Барських були заплановані концерти в росії. Але після віроломного нападу окупантів на Україну ні про які виступи не могло бути й мови. І якщо при скасуванні концертів артисти повертають кошти за квитки, то в даному випадку Барських вирішив помстився росіянам за підтримку війни.

Тому кошти за квитки — а їх було близько 100 тисяч доларів — співак не повернув. Натомість він додав до цієї суми ще свої гроші та переказав їх на допомогу Україні та всіх, хто потребував фінансової підтримки.

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«Я не можу сказати точну суму, бо там були окрім цих грошей ще й мої, які я на початку війни збирав зі всіх своїх карток, щоб допомагати людям — всім, кому можу. Там все було в такій купі і надсилалося всім, кому потрібно. Але там значна сума була, думаю, понад 200 тисяч доларів. Грошей росіян — близько 100 тисяч доларів, а решта — мої», — поділився артист.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що партнер Макса Барських по знаменитому дуету Артем Пивоваров дав Маші Кондратенко дуже важливу пораду.

Фото instagram.com/max_barskih/

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