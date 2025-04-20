Світоліна перемогла у фіналі доньку віцечемпіона Олімпійських ігор та здобула титул у Франції (відео)

Найсильніша теніситка України Еліна Світоліна (18-а у світовому рейтингу), котра дійшла до чвертьфіналу на Australian Open-2025, блискуче виступила на ґрунтовому турнірі WTA 250 у французькому Руані, здобувши 18-й у кар'єрі титул.

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У вирішальному поєдинку 30-річна одеситка перемогла 39-ту ракетку світу, 24-річну сербку Ольгу Даниловіч (до речі, доньку віцечемпіона Олімпійських ігор та чотириразового чемпіона Європи з баскетболу у складі збірної Югославії Предрага Даниловича) — 6:4,7:6 (8) і заробила 31 565 євро призових.

Додамо, що на шляху до фіналу Руана українка з однаковим рахунком 2:0 перемогла свою співвітчизницю Ангеліну Калініну (65-а), швейцарку Жіль-Тайхманн (96-а), іспанку Джесіку Бусас Манейро (79-а) та румунку Олену Габріелу Русе (90-а).

До речі, Світоліна не грала у фіналах турнірів WTA з січня минулого року, коли поступилася у вирішальному матчі в Окленді американці Коко Гауфф. А титулів Елиіа не мала з травня 2023-го, коли вона виграла ґрунтовий турнір у Страсбурзі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка збірної України розлучилася з нареченим-росіянином після восьми років стосунків.

Фото Jimmie48

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