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Спорт

Тенісистка збірної України розлучилася з нареченим-росіянином після восьми років стосунків (фото)

10:24 15 квітня 2025
Ален Авідзба та Катаріна Завацька

Тенісистка збірної України Катаріна Завацька, яка оголосила у грудні 2023 року про заручини на тропічному острові, розлучилася з нареченим-росіянином.

Про те, що 25-річна спортсменка і уродженець Абхазії Ален Авідзба більше не разом, спортсменка повідомила після першого в історії виходу української команди у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг (Завацька разом з Еліною Світоліною, Мартою Костюк, а також з Людмилою та Надією Кіченок обіграли у кваліфікації Польщу — 3:0 та Швейцарію — 2:1).

«Дуже сильно тебе кохала. Дякую тобі за все. Наша казка добігла кінця», — написала 25-річна тенісистка в Instagram після майже восьми років стосунків з Аленом.

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Катаріна познайомилася з майбутнім нареченим у 2012 році у популярній французькій тенісній академії All Inn у Ніцці. А в 2017-му пара почала зустрічатися, хоча про свої стосунки Катаріна та Ален оголосили лише через три роки.

Тепер уже екскоханий українки народився у Сочі в лютому 2000 року. Найкращим результатом Авідзби, який виграв за кар'єру один турнір ITF, було 380-е місце у світовому рейтингу. З жовтня 2021 року росіянин не виходив на корт через проблеми зі здоров'ям і після завершення кар'єри став тренером.

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До речі, Катаріна наголошувала, що не вважає Алена росіянином. Мовляв, його коріння з Абхазії, яку, насправді, окупувала рф. Вдома вони говорили про війну, яка триває в Україні.

«Звичайно, ми говоримо про це, адже не можемо заплющувати очі на реальність сьогоднішнього дня. Він так само, як і я, переживає ці важкі часи. Турбується, як моя сім'я, як я. Він спілкується і з моїми батьками, і з бабусею, у нас немає проблем. Ален — з Абхазії. Багато хто говорить — „росіянин“. Але він не росіянин, він — з Абхазії, це маленька і водночас велика деталь, про яку чомусь забувають», — наголошувала Катаріна Завацька .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Марта Костюк після повномасштабного вторгнення рф розлучилася з бойфрендом з росії і пізніше вийшла заміж за українця.

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Фото Instagram

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