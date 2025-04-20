Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 21 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

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Цей день може стати поворотним моментом: для когось він принесе несподівані виклики, а для інших — шанс переглянути свої пріоритети.

Козеріг — Двійка Денаріїв

Козерогам слід розставити пріоритети. Можливо, настав час відмовитися від того, що не приносить користі. Не варто триматися за старе лише тому, що воно звичне.

Водолій — Зірка

На Водоліїв чекає натхнення та внутрішнє оновлення. Це гарний час для роботи над кар'єрою та особистісним зростанням. Їм не варто нехтувати вірою у себе.

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Риби — Лицар Мечів

Рибам потрібно бути гранично обережними у фінансових питаннях. Не варто піддаватися на вмовляння та сумнівні пропозиції. Також у цей день не варто вступати у суперечки.

Овен — Сонце

Овнам потрібно постаратися зберегти впевненість та рішучість. А в такому разі день для них стане справжнім святом. Для них головне — не сумніватися у собі.

Телець — Четвірка Жезлів

У Тельців може порушитися звичний ритм життя, але все складатиметься на краще. Їм потрібно зберігати внутрішній спокій та не боятися просити допомоги.

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Близнюки — Вежа

На Близнюків чекає день раптових змін та руйнування старих установок. Їм треба постаратися не триматися за те, що вже давно віджило, та зайнятися активною діяльністю.

Рак — Правосуддя

Ракам потрібно дотримуватися чесності перед самим собою і зважувати кожне слово та вчинок. Також потрібно уникати участі в інтригах, плітках та неетичній поведінці.

Лев — Колесо Фортуни

На Левів чекає раптовий шанс, успіх та щасливий поворот подій. Їм важливо пам'ятати, що все залежить від їхньої готовності прийняти зміни, і намагатися зберігати позитивний настрій.

Діва — Дама Денаріїв

На Дів чекає надійність, домашній затишок та прояв почуттів у матеріальній формі. Цей день підходить для турботи про себе та своїх близьких. Їм потрібно дозволити собі трохи розслабитись.

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Терези — Закохані

На Терезів чекає насичений емоційний день. Цей понеділок може стати днем ухвалення доленосного рішення. Їм важливо бути чесними із собою та з романтичним партнером.

Скорпіон — Паж Кубків

На Скорпіонів чекають емоційні коливання. Їм треба не боятися йти на компроміси та виявляти м'якість. У цей день слова можуть лікувати. Через чесні емоції лежатиме шлях до внутрішньої гармонії.

Стрілець — Верховна Жриця

Стрільцям треба більше слухати, аніж говорити. Їм не варто поспішати із діями. День сприятливий для духовних практик, читання, роздумів. Важливо дозволити подіям розвиватись природним шляхом.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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