Українців «дурять» щодо інфляції: що насправді подорожчало у квітні, і на закупівлі якої продукції можна буде економити гроші

Протягом останнього місяця продукти харчування подорожчали у 6 разів більше, ніж заявляють представники різних агентств.



Про це пише ресурс Minfin.



Зокрема, за даними Держстату, у березні споживчі ціни зросли на 1,5%, проти 0,8% у лютому. У річному вимірі зростання склало 14,6% (у лютому — 13,4%).

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Але всім відомо, що продукти харчування дорожчають ще швидше. Хоча до Великодня деякі мережі стимулюють попит акціями.

В цілому у березні, порівнюючи з лютим, цінники на продукти підскочили на 1,7%, а в річному вимірі зростання склало 17,4%. Для порівняння: за підсумками лютого, продукти подорожчали на 1,2%, а щодо лютого минулого року — на 15%.

У нещодавньому монетарному звіті Нацбанк назвав основними чинниками в лютому подорожчання продуктів харчування гірші торішні врожаї та високі виробничі витрати бізнесу. За оцінками НБУ, ці ж чинники сприяли подальшому прискореному зростанню споживчих цін у березні.

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За даними Minfin, ще у березні, до появи офіційної статистики, цінники у магазинах продовжували активно зростати. Цей тренд зберігся і у квітні.



За даними Держстату, у березні найбільше подорожчали такі продукти:

- Хліб — на 1,2%, порівнюючи з лютим, та на 21,5%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

- М'ясо та м'ясні продукти — на 1,2% за місяць, та на 8,5% за рік. Зростання цін на м'ясо різко прискорилося минулого місяця, хоча до цього було дуже помірним.

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- Молоко — на 0,7% за місяць, та на 19,5% за рік.

- Яйця — на 18,8% за місяць, та на 44,7% за рік.

- Вершкове масло — на 0,6% за місяць, та на 31,9% за рік.

- Соняшникова олія — на 1,7% за місяць, та на 35,4% за рік.

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- Фрукти — на 6,6% за місяць, та на 16,9% за рік.

- Овочі — плюс 1,6% за місяць, та 32,3% за рік.

Про зростання цінників на хліб у березні раніше попереджав перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

«Ціни змінюються, відповідно до домовленостей виробників та роздробу у листопаді-грудні минулого року. Але в лютому-березні почалася додаткова переоцінка — ще плюс 5−10%. Це пов'язано зі збільшенням собівартості виробництва хліба через подорожчання борошна (особливо житнього), дефіцит кадрів, зростання зарплат для можливості бронювання, тарифів на електроенергію тощо», — перераховував Дученко.

За підсумками березня, за його словами, «як і прогнозували, зростання цін на окремі сорти хліба склало 5% (тобто більше, ніж дає Держстат)».

«Ритейл проводить постійний моніторинг і не завжди приймає переоцінку. Виробники хліба прогнозують подальше погіршення свого фінансового стану та заявляють про необхідність зростання цін на 15−20% — насамперед це стосується житніх сортів хліба. На ринку зараз дефіцит жита, і воно дорожчає щомісяця. Наприклад, у квітні, порівнюючи з березнем, ціна зросла на 15%», — зазначив Дученко.

Тобто основне зростання цін на хліб — ще попереду.

Щодо м'яса, то в середині березня Асоціація свинарів констатувала збільшення закупівельних цін на свиней забійних порід — за тиждень вони додали до 0,5%, склавши 74,8 гривень за кілограм.

В Асоціації зазначили, що переробники не виключали підвищення мінімального порога цін, хоча обсяги реалізації на той момент особливо не зростали. Але у березні багато підприємств закуповували сировину про запас, розраховуючи на збільшення виробництва до Великодня.

Якщо протягом останнього року м'ясо в Україні дорожчало повільніше, ніж більшість інших продуктів, то з початком весни ситуація змінилася.

При цьому, як каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, незрозуміло, як довго триватиме нинішнє подорожчання. Адже в Україні попит на м'ясо і до цього був не дуже високим — споживачі просто не мають грошей на розширення м'ясного раціону.

Тим більше, що в роздробі очікується збільшення асортименту м'ясної продукції, а отже, зростатиме конкуренція за гаманці покупців.

У лютому до України також різко збільшився імпорт м'яса. Зокрема, свинини завезли утричі більше, ніж у січні (близько тисячі тон).

Імпортне м'ясо йде переважно на виробництво ковбаси. І саме у квітні вироби з недорогої сировини мають масово з'явитися у роздробі.

Щодо молочної продукції — ситуація на ринку наразі є невизначеною. За даними Асоціації виробників молока, ціни на сировину знижуються. Наприклад, на 7 квітня молоко екстракласу коштувало 16,25 гривень за кілограм без ПДВ, що на 25 копійок менше, ніж попереднього місяця. Молоко вищого ґатунку продається на 30 копійок дешевше, ніж у березні (за 15,3−16,2 гривень), першого ґатунку — на 20 копійок дешевше (за 15,65 гривень).

При цьому, як видно зі звіту Держстату, цінники на молоко та молочну продукцію не падають. Хоча, за словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, в Україні продовжує знижуватись споживання молочної продукції.

Експерти прогнозують, що зростання цін у роздробі може пригальмувати у квітні. За даними Асоціації виробників молока, наприклад, на початок квітня молоко жирністю 2,5% коштує в роздробі на рівні минулого місяця — 59 гривень за літр. Така сама ситуація і з кефіром — його, як і у березні, продають за 70,48 гривень.

Водночас сметана жирністю 15% коштує зараз у середньому на 4% дорожче, ніж у березні — 175,56 гривень за кілограм. На 4%, порівнюючи з березнем, подорожчав також кисломолочний сир жирністю 9% (до 283 гривень). Голландський сир став дорожчим на 2% (500,66 гривень за кілограм), моцарелла — на 3% (495,06 гривень).

Щодо овочів, то в різних категоріях ситуація відрізняється. У березні багато овочів — насамперед борщової групи, — дорожчали. Через невисокий торішній врожай та дефіцит якісних сховищ продукції товарної якості залишилося не так багато.

Зазначимо, до у квітні, за даними EastFruit, почала дешевшати на опті картопля. За перший тиждень цього місяця вона знизилася в ціні на 14% (до 13−23 гривень за кілограм, залежно від якості). Це пов'язано з надлишком пропозиції: багато фермерів намагаються «скинути» торішні запаси до того, як на ринок почне масово надходити молода картопля.

Також за перший тиждень квітня нижня планка цін на моркву впала з 27 до 25 гривень за кілограм, томатів — з 70 до 65 гривень, огірків — зі 110 до 90 гривень.

Дещо подешевшали також яблука — з 30−40 гривень до 25−40 гривень. Цінники на лимони, експорт яких зупинила Туреччина через поганий урожай, в Україні поки що не змінюються, — 80−100 гривень за кілограм. Але незрозуміло, що буде, коли закінчаться вже завезені запаси.

В той же час, як прогнозують більшість фахівців, на ринок виходить теплична продукція. Трохи згодом з’являться й перші овочі, вирощені у відкритому ґрунті. Це традиційно спричиняє зниження цін.

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