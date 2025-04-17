Українцям обіцяють різке подешевшання овочів: коли його чекати

Після прогнозів НБУ про «тотальне подорожчання» українцям вже не надто віриться в те, що коли-небудь продукти можуть падати в ціні.

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Втім, такий варіант розвитку подій цілком можливий, вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Про це він заявив під час чату з читачами сайту «Главред».



За словами Марчука, на ринок виходить теплична продукція, а трохи згодом з’являться й перші овочі, вирощені у відкритому ґрунті. Це традиційно спричиняє зниження цін.

«Питання в тому, хто взагалі сьогодні може дозволити собі овочі. Взимку все подорожчало: буряк, морква, капуста, навіть огірки й помідори стали майже делікатесом. Але з появою ранніх овочів ціни почнуть просідати», — пояснює експерт.

Пік здешевлення експерт очікує в серпні-вересні. Саме тоді на ринок масово надійде продукція з відкритого ґрунту, і конкуренція між виробниками стане максимальною. Це і змусить торговців знижувати ціни.

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На жаль, цінами на овочі все і закінчиться: щодо інших продуктів — ситуація складніша. Тут усе залежить від курсу гривні, вартості пального, інфляції та цін на зерно. А ці фактори, як відомо, змінюються ледь не щотижня.

Тож любителям борщу радять не втрачати час, купувати овочі борщового набору і насолодитися улюбленою стравою — поки все знову не подорожчало.

Також нагадаємо, що, за словами експертів, в Україні продовжить дорожчати хліб. Крім того, ціни на м'ясо «підскочать» на близько 10%.

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