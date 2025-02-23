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Зупинка дихання та переливання крові: лікарі рятують тяжко хворого 88-річного Папу Римського Франциска

9:29 23 лютого 2025
Папа Римський перебуває в лікарні Джемеллі у важкому стані. Фото з сайту www.vatican.va

Папа Римський Франциск, який восени минулого року отримав від українського президента Володимира Зеленського картину, присвячену російським військовим злочинам у Бучі, потрапив до лікарні. Медики дають «обережні прогнози» щодо його стану.

Так, Vatican News повідомляв, що Папа Римський, який перебуває в лікарні Джемеллі (Gemelli hospital), напередодні переніс респіраторну кризу.

«Стан Святого Отця продовжує залишатися критичним. Вранці 22 лютого Папа Франциск переніс респіраторну кризу, схожу на астму, тривалої інтенсивності, яка вимагала введення високопоточного кисню», — уточнила пресслужба Святого Престолу.

Аналізи його Святості показали тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало переливання крові.

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У пресслужбі зазначають, що папа Римський усю суботу був у свідомості. Він провів день у кріслі, проте виглядав більш стомленим, ніж напередодні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року, зустрічаючись з паломниками, папа Франциск закликав «не забувати мученицький український народ», згадавши про те, що діти та підлітки з України можуть провести зиму без тепла та світла через війну.

Фото з сайту www.vatican.va, Copyright © Dicastero per la Comunicazione

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