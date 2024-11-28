Це буде важка зима для України: Папа Римський зробив заяву

Папа Римський Франциск, який зустрівся з президентом Зеленським, закликав під час зустрічі з паломниками не забувати про український народ, який стоїть на порозі важкої зими, повідомляє Vatican News.

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«Не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає. Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків», — попросив він.

Вітаючи польських прочан, Папа Римський закликав: «Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України».

Раніше повідомлялося, що Україна втратила час на політичні чвари замість підготовки до зими і тепер їй загрожують тижні без води та електрики.

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