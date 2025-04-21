Судний день після смерті Папи Римського: таємнича книга передбачає кінець світу у 2027 році

У зв’язку зі смертю Папи Римського Франциська, ЗМІ нагадали про книгу «Пророцтво про пап», знайдену у секретних архівах Ватикану.

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Як пише Daily Mail, 900-річна книга знову привертає увагу до пророцтва святого Малахії про кінець світу у 2027 році.

Книга під назвою «Пророцтво про пап» складається з 112 загадкових латинських фраз, які начебто описують кожного папу, починаючи з 1143 року.

Останній запис книги передбачає правління «Петра Римлянина», яке ознаменує великі потрясіння та кінець папства. Саме після його правління, згідно з пророцтвом, відбудеться Страшний суд.

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«Під час остаточного переслідування Святої Римської Церкви запанує Петро Римлянин, який пастиме свою отару серед багатьох скорбот, після чого місто із семи пагорбів буде зруйноване і страшний Суддя судитиме людей. Кінець», — цитує уривок книги Вікіпедія

Пророцтва святого Малахії були предметом численних дискусій протягом століть, йдеться у статті. Їх вважають як доказом божественного передбачення, так і фальсифікацією XVI століття.

Історики зазначають, що перші 74 передбачення, які охоплюють пап до 1590 року, є вражаюче точними, тоді як наступні фрази стають дедалі розмитішими.

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Деякі приклади загадкових фраз, які відповідають історичним подіям та особистостям пап, залишаються вражаючими. Наприклад, рядок «De labore Solis» був застосований до Папи Івана Павла ІІ, який народився під час сонячного затемнення.

Війна в Україні, яку США хочуть швидко закінчити, або вийти з перемовин, нестабільність на Близькому Сході, напружена ситуація у світі після зміни влади у Білому домі, також можуть знаходити у пророцтвах Малахії нове значення, особливо серед тих, хто вірить в те, що вони збуваються.

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