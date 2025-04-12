«Де він зараз і що робить?»: експерти про незавидну роль принца Гаррі
Життя принца Гаррі, полярної протилежності Меган Маркл, викликає запитання про родинне щастя. Це стало темою для дискусій експертів. Королівська редакторка видання HELLO! Емілі Неш поділилася своїми думками під час розмови з королівським редактором The Sun Меттом Вілкінсоном у подкасті A Right Royal, пише Geo.tv.
«Я просто вважаю досить дивним те, що, з одного боку, Гаррі опинився в ситуації, коли він буквально бореться за свою безпеку та благодійницьку спадщину в майбутньому. А з іншого — зліт її комерційної кар’єри. Тому вони не могли б піти більш розбіжними шляхами, ніж зараз. Це дійсно дуже цікаво, тому що протягом перших п’яти років після того, як вони пішли з королівської родини, вони багато що робили разом», — сказала Емілі Неш.
Що стосується почуттів принца Гаррі, експертка визнала: «Я впевнена, що він дуже радий її успіху». Та вона порадила «поставити собі запитання: куди він піде далі?»
Це спонукало Метта Вілкінсона так само втручатися в розмову. Він сказав: «Де він зараз? Що він насправді робить? На цей час всі розмови про Меган, Меган, Меган. Вони розділили своє робоче життя. І що зараз відбувається з Гаррі? Гаррі залишилося дуже мало справ, і він перебуває в тіні своєї успішної дружини».
Нагадаємо, днями принц Гаррі таємно відвідав Україну.
Фото: Getty Images84
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