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Бізнес і нічого особистого: Меган Маркл переконала принца Гаррі «виставляти напоказ» дітей

18:32 20 квітня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі, фото Getty Images

Меган Маркл з метою просування свого бренду As Ever та кулінарного шоу Netflix «З любов’ю, Меган» почала ділитися досвідом виховання дітей — Арчі та Лілібет. Її поради викликали чимало критики. І, як стверджують джерела, Гаррі теж був не в захваті від її рішення використовувати дітей для розвитку бізнесу, пише Geo.tv.

За словами джерела, герцог Сассекський «не хотів показувати своїх дітей публічно не через бажання їх приховати, а щоб захистити їхнє приватне життя та безпеку від потенційних загроз».

Наразі ж Гаррі змінив свою думку і став на бік Меган Маркл. Інсайдер сказав ЗМІ, що «немає жодних сумнівів у тому, що дітей виставлятимуть напоказ на публіці або привертатимуть до них увагу якимось іншим чином». Гаррі виправдовує залучення дітей до бізнес-проєктів тим фактом, що вони з дружиною продають стиль життя, а діти є центром життя Меган. «Тому буде справедливо і правильно, якщо вона дасть змогу своїй аудиторії зазирнути в їхню домашню обстановку за зачиненими дверима», — підсумував інсайдер.

Раніше експерт назвав головні помики Меган Маркл і пояснив, чому її «мільйонерський» стиль життя нецікавий публіці.

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Фото: Getty Images

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