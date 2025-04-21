США пропонують послабити санкції проти росії у мирній пропозиції щодо України

США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і пом’якшення санкцій проти москви в разі тривалого припинення вогню. Ця пропозиція фактично заморозить війну: окуповані українські території залишаться під контролем москви, а прагнення Києва приєднатися до НАТО навіть не розглядатимуться. США хочуть забезпечити повне припинення вогню протягом декількох тижнів, і днями союзники знову зберуться в Лондоні, щоб продовжити обговорення, пише Bloomberg.

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США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди включно з описом умов. Цей поштовх стався тоді, коли державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа готова «відійти» від своїх мирних зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий.

Віце-президент США Дж. Д. Венс, однак, у Римі заявив, що він «оптимістично налаштований» щодо шансів завершити війну. За словами європейських чиновників, обізнаних з цим питанням, контури плану США були оприлюднені під час зустрічі в Парижі.

Паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також обговорення між Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

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Раніше Bloomberg повідомляв, що офіційні особи США хочуть забезпечити повне припинення вогню протягом декількох тижнів. Днями союзники знову зберуться в Лондоні, щоб продовжити обговорення.

Один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори будуть спірними, якщо кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки, щоб гарантувати, що будь-яка угода витримає, є важливим.

Європейські чиновники назвали паризькі зустрічі конструктивними та позитивними. Вилітаючи з Парижа, Рубіо сказав журналістам, що сподівається, що Велика Британія, Франція та Німеччина зможуть допомогти «перевести м’яч» у бік вирішення, але також припустив, що терпіння США щодо власних посередницьких зусиль закінчується.

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«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями й місяцями поспіль, — сказав Рубіо. — Нам потрібно дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про те, чи можна це зробити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, ми впораємося. Якщо ні, то у нас інші пріоритети».

Зняття санкцій, поки росія продовжує окупувати територію України, може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва. Скасування обмежень Європейського Союзу, включаючи розморожування знерухомлених активів, потребує підтримки всіх держав-членів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європа сподівається перетворити Україну на «сталевого дикобраза».

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