Катування ув'язнених стали нормою: ДБР виявила факти знущань з в'язнів у низці українських колоній

В Державному бюро розслідувань, де нещодавно розпочали розслідування причин прориву російською армією українського кордону у Харківській області 10 травня, повідомили про викриття фактів катувань ув’язнених у низці регіонів України.

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«Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи „Божковська виправна колонія (№ 16)“. У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває», — зазначають у ДБР.

Слідчи з'ясували, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати, знімаючи все на камеру, а тих, хто відмовлявся, били. Зокрема, був задокументований факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених. Над засудженими знущались, доки не ламали їхню волю, й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація про смерть ув'язненого від побоїв.

Чотирьом службовим особам інкримінують ч. 2 статті 127 (катування) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Також слідчі дії проводяться в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Раніше в Держбюро розслідувань повідомили, що в Києві повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, який вийшов із СІЗО після внесення застави. Йому повідомлено про нову підозру — в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень.

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Фото ДБР

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