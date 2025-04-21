Овнам — «Колісниця» та контроль над обставинами, а Скорпіонам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 22 квітня

Якщо понеділок, 21 квітня, подарував декому шанс переглянути свої пріоритети, то другий день тижня може поставити вас перед непростим вибором.

Поради тарологів кожному зі знаків Зодіака публікує УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Колісниця

Ви напевно відчуєте потребу рухатися вперед, адже карта вказує на внутрішню силу і здатність контролювати обставини. Пам’ятайте, що успіх чекає на тих, хто не втрачає курсу навіть у бурхливому потоці.

РЕКЛАМА

Телець — Імператриця

Енергія дня наповнить вас теплом і турботою. Поділіться ними зі своїми близькими, в особливо — з сім’єю. Карта обіцяє гармонію і можливу приємну звістку, пов'язану з вашими рідними.

Близнюки — Закохані

РЕКЛАМА

Ви стоїте перед непростим вибором — у стосунках, планах або емоціях. Карта закликає до чесності, насамперед — перед собою. Рішення, ухвалене за покликом серця, приведе до внутрішнього спокою.

Рак — Верховна Жриця

Покладіться на інтуїцію, яка буде вашим головним помічником. Обговорювати свої плани зайвий раз не варто — щось краще залишити при собі.

Лев — Десятка Пентаклів

РЕКЛАМА

День обіцяє бути сприятливим для фінансових рішень задля зміцнення стабільності. Карта вказує на надійність, підтримку і відчуття захищеності.

Діва — Відлюдник

Карти настійливо радять провести день на самоті. Знайдіть час для мудрого самозаглиблення і ви зрозумієте: відповіді, які ви довго шукали, знаходяться вже поруч.

Терези — Трійка Кубків

День пройде під знаком радості, спілкування і легкості. Карта вказує на хороші новини, дружню атмосферу й емоційне полегшення. Дозвольте собі просто порадіти життю.

Скорпіон — Вежа

Несподівані зміни, які можуть статися з вами сьогодні, зруйнують ілюзії, але звільнять простір для чогось справжнього. Не тримайтеся за те, що більше не може вам служити.

Стрілець — Шістка Жезлів

Вас очікують успіх і заслужене визнання. Дозвольте собі бути гордими за свої досягнення — ви заслуговуєте на це.

Козеріг — Справедливість

Будьте бути чесними — насамперед із собою. На роботі від вас вимагатимуть зважених рішень, об'єктивності та відповідальності. Пам’ятайте — усе, що ви зробите цього дня, позначиться на вашому майбутньому.

Водолій — Блазень

Перед вами відкриється новий напрямок, тож не бійтеся починати все спочатку. Карта говорить про свободу, спонтанність і віру в краще — не відмовляйтеся від свого Шансу.

Риби — Місяць

Завтра можлива плутанина в почуттях або сумніви. Карта закликає не робити поспішних висновків. Важливо дочекатися прояснення — надто багато чого тараз приховано під поверхнею.

А тим часом відома австралійська астрологиня Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які купатимуться в щасті ще до кінця квітня.

172

Читайте нас у Facebook