У дитсадках Кам’янського встановили автономні сонячні електростанції, - мер міста Білоусов

Агресор не полишає спроб завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі нашої країни. Це ставить під загрозу забезпечення побутових споживачів і може призвести до катастрофічних наслідків у наступному опалювальному сезоні. Окрім цього в Україні неодноразово відбувалися планові та аварійні вимкнення електрики на всій території країни. Тому, щоби убезпечити жителів від раптових чи планових блекаутів, громадам варто розвивати децентралізовану відновлювану енергетику — встановлювати сонячні електростанції для лікарень, водоканалів, шкіл та іншої міської інфраструктури.

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Так прифронтове Кам’янське у рамках реалізації міської програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів продовжує впровадження автономних сонячних електростанцій у закладах дошкільної освіти.



«Нещодавно завершено встановлення та введення в експлуатацію обладнання в трьох найбільших дитячих садочках лівобережжя Кам’янського. Станції вже успішно забезпечують енергією повноцінне функціонування закладів — від освітлення до роботи харчоблоків», — розповів «ФАКТАМ» мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Завершено встановлення та введення в експлуатацію обладнання в трьох дитячих садочках міста

Він додав, що робота в цьому напрямку триватиме, а з 1-го червня, — з початком літньої оздоровчої кампанії, у цих садочках розпочнуть роботу й басейни, які також будуть живитися від сонячної енергії.

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«Докладаємо зусилля, щоб наші діти мали комфортні та безпечні умови для розвитку — незалежно від енергетичних викликів сьогодення», — додав міський голова.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у Кам’янському капітально відремонтували гуртожиток для ВПО.





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