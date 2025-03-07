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На Полтавщині припинили роботу зруйновані росіянами об’єкти газовидобування — ДТЕК

12:23 7 березня 2025
Під Полтавою припинили роботу зруйновані росіянами об&#39;єкти газовидобутку

У ніч на 7 березня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну та газову інфраструктуру України. Ударів зазнали об'єкти в різних регіонах країни. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей.

Зокрема сьогодні вранці на Полтавщині були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК. Унаслідок завданих руйнувань ці об'єкти припинили свою роботу, що спричинило тимчасове зупинення видобутку.

Крім того, ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вже четверту ніч поспіль ціллю атак стали енергетичні об’єкти ДТЕК Одеські електромережі. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака, яка завдала суттєвих пошкоджень важливим об’єктам, повідомили в компанії.

Попри значні виклики, спеціалісти компанії працюють цілодобово, роблячи все можливе, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для українців. Відновлювальні роботи вимагають часу, але зусилля команди спрямовані на забезпечення світла в оселях громадян.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 7 березня 2025 року російські окупанти випустили по Україні близько 70 ракет та до 200 дронів.

Фото: ДТЕК Одеські електромережі

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