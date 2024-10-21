Україні загрожують тижні без води та електрики: експерти пояснили тактику рф

росія приділяє значну увагу виснаженню українського населення у війні проти нашої країни. Тому малоймовірно, що обстріли енергетичної інфраструктури раптово припиняться. Скоріше, слід побоюватися того, на що вже натякають українські високопосадовці: росія може націлитися на об'єкти, пов'язані з українськими атомними електростанціями.

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Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ України, попередив про цю небезпеку близько місяця тому. Під час свого візиту до США наприкінці вересня на цьому наголосив і президент Володимир Зеленський. Посилаючись на дані розвідки, він повідомив, що росія замовляє китайські супутникові знімки для здійснення таких атак.

Метою кремля, ймовірно, є знищення самих атомних електростанцій, що, на думку українських експертів, навряд чи можливо, оскільки АЕС були побудовані безпечно. Однак росія могла навмисно атакувати підстанції та трансформатори атомних електростанцій, щоб електроенергія не дійшла до кінцевого споживача. Самі електростанції також довелося б тимчасово зупинити. Окупанти вже використовували цю тактику в першу зиму великої війни, пише видання N-tv.

Причини цього зрозумілі. Хоча найбільша атомна електростанція України, Запорізька, перебуває під російською окупацією з початку війни і більше не постачає електроенергію в Україну, три інші АЕС все ще виробляють більшу частину електроенергії в країні. В атаках з кінця березня 2024 року росія використовує найдорожчі ракети у своєму арсеналі для цілеспрямованого знищення газових, вугільних і гідроелектростанцій.

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Взимку Україні доведеться покладатися в першу чергу на атомну енергетику. Хоча атаки на інфраструктуру атомних електростанцій взимку 2022/2023 років були лише поодинокими й не призвели до апокаліптичного блекауту, цього разу все може бути інакше. Однак, щоб досягти такої мети, атаки, безпосередньо спрямовані на трансформатори й підстанції атомних електростанцій, повинні бути значно масштабнішими, ніж наприкінці 2022 року.

«Оскільки три атомні електростанції виробляють близько 70% електроенергії в Україні, навіть тимчасове відключення однієї АЕС матиме критичний вплив на роботу всієї енергосистеми», — підкреслює Святослав Павлюк, директор Асоціації енергоефективних міст України.

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Павлюк припускає, що дефіцит в українській енергосистемі становитиме щонайменше 4,5 гігавата. Наскільки сильно цей дефіцит вплине на приватні домогосподарства, сильно залежить від температурних показників. Зрозуміло одне: довгі тижні без або майже без електрики, опалення та водопровідної води є реальною загрозою для українців.

Наскільки це вплине на настрої в країні — питання відкрите. Під час першої хвилі обстрілів взимку 2022/2023 року атаки мали протилежний ефект, ніж той, якого, ймовірно, хотіла досягти росія. Вони створили сильніше відчуття згуртованості. Також не було значної хвилі біженців.

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Однак українці в той час перебували на патріотичному піднесенні після звільнення Харківської області та міста Херсон, тоді як росія вже рік повільно, але впевнено просувається в Донецькій області. Разом з тим українці знають, з чим їм доведеться зіткнутися взимку — і вони вже давно добре забезпечені генераторами, свічками та павербанками, констатують автори публікації.

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