В Україні змінюють правила військової підготовки частини мобілізованих: кого це стосується

Рік тому в Україні було прийнято нове мобілізаційне законодавство, згідно з яким був скасований статус військовозобов'язаного «обмежено придатний» — є лише «придатний» або «непридатний» до військової служби. Всіх, хто був раніше визнаний «обмежено придатним», зобов'язали пройти повторну медкомісію, аби чітко визначити статус військовозобов'язаного (крайній термін — 5 червня). Ті, кого визнають придатним та мобілізують, віднині проходитимуть базову військову подготовку за новими правилами.

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В Генштабі ЗСУ зазначили, що нові правила почнуть діяти вже з 1 травня. І стосуватимуться вони як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

«Ідеться саме про колишню категорію „обмежено придатних“, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії», — йдеться в повідомленні.

Зміни до програми базової загальної військової підготовки передбачають зменьшення навантажень на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

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Зокрема, термін підготовки скоротили з 45 дім до одного місяця. Також буде знижено рівень фізичних навантажень. Із раніше визнаних «обмежено придатними» формуватимуть окремі навчальні підрозділи.

Нагадаємо, що раніше уряд встановив заборону направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду, якщо в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про наявність у них інвалідності.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ

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