Кабмін заборонив направляти на ВЛК військовозобов'язаних з інвалідністю

В Україні, де триває реформа медико-соціальних експертиз, уряд вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, цими змінами передбачено включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронні кабінети.

Надалі такі відомості відображатимуться у військово-обліковому документі в електронній формі.

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Також уряд встановив заборону направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду.

Людей з цієї категорії не направлятимуть на медкомісію, якщо в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть відомості про наявність у них інвалідності.

Дозволяється замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів).

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Нагадаємо, що раніше Верховна Рада визначила новий термін для проходження ВЛК військовозобов'язаними, яким раніше був наданий статус «обмежено придатні». Замість 4 лютого вони мають пройти медкомісію до 5 червня.

Фото Pixabay

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