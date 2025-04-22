«Це були його особисті гроші»: як Папа Римський допоміг купити дрон для ЗСУ

Історик та журналіст Олександр Зінченко, який був змушений тримати інформацію в таємниці, після смерті Папи римського Франциска розповів, як понтифік задонатив особисті гроші на «мавік» для українських розвідників.

«Тут мене питають, чи то жарт про «мавіки», що були куплені на гроші Папи Франциска? Ні, не жарт, — пише Олександр Зінченко. — У грудні 2023 року ми традиційно збирали для наших підопічних з 93 бригади «Холодний Яр».

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Збір йшов важко. Мені зателефонувала довірена особа Папи і запропонувала допомогу. Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфеденційності до певного моменту. Це були його особисті гроші. Не Ватикану.

Ось цитата з мого посту про результати того збору: «Телефонує друг. Каже, що раптом ми не зберемо на „мавіки“ під ялинку на Миколая, то він має повноваження від Таємного Санти заплатити решту. Але незабаром стало ясно, що ми збір закриваємо і розвідка 93 бригади „Холодний Яр“ отримає під ялинку два нових „мавіки“.

„Може тоді купити третій резервний?“ — запитав друг Таємного Санти. Отже, диво сталося! Ми не тільки зібрали на два „мавіки“ під ялинку, але вранці будуть гроші іще і на третій! Вірте в дива! Творіть дива!»

Сьогодні цей момент настав і я можу більше не тримати таємницю. Таємним Сантою у тих зборах був саме він — Франциск І.

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Ми тоді навіть дискутували, як охрестити третій «мавік»? Перший ми назвали «Коля» бо збір був до дня Миколая за юліанським стилем. Другий — «Михайлик» на чесь покровителя небесного воїнства. А в назві третього навіть думали було якось обіграти ім'я донатора, але вирішили, що хтось міг би здогадатися і це тоді могло нашкодити іншій справі. І тому ми третій «мавік» охрестили «Санта», а донатора називали «Таємний Санта».

Я поліз в архів моїх постів про той збір і уточнив усі деталі і хронологію. Посилання на ці пости будуть у коментарях. У ранковому пості про це мені поплуталося: на два «мавіки» тоді ми зібрали самі, а третій був оплачений внеском Папи. Це важливе уточнення, яке утім не змінює суті питання.

Мене дивують ті, хто поставили під сумнів мою розповідь. А навіщо мені таке вигадувати?! У мене і фантазії на таке б не вистачило, що гроші на «мій» збір прийдуть від Папи римського.

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Коли довірена особа, яка передала гроші, знайде можливим і доречним прокоментувати цю історію публічно — вона це зробить. Сьогодні для цієї людини — день втрати близькогої людини і друга. Тому я б дуже просив вічливо витримати паузу.

Оскільки я не маю змоги відповісти на всі коментарі, спробую лаконічно відповісти на основні запитання.

1. Я був зобов'язаний зберігати таємницю до цього дня.

2. Ні, Папа не міг купити ЗСУ «Патріоти».

3. Ні, я не володію усією інформацією про масштаби і характер благочинної діяльності покійного понтифіка.

4. Так, я був абсолютно ошелешений, коли отримав той телефонний дзвінок. На якийсь час мову мені відібрало.

5. Так, я переконаний, що ми дізнаємося ще багато цікавого.

6. На частину коментарів мені дуже складно відповісти вічливо. Бо в деяких коментаторів паски окремо, а християнство — окремо.

7. Історія, яку я розповів, є важливою деталлю для портрета Папи Франциска. Але це лише одна деталь. Водначас я б просив не малювати плакатів тоді, коли задачею є намалювати портрет. Там є світло і тінь. Плакати у тінь не заглядають.

8. Я вкотре наголошую на ключовому своєму висновку про цю людину: Я не поспішаю із висновками. Бо не маю всієї інформації. Папа Франциск теж мене дивував часом. Але я хочу знати більше. Бо я знаю, що ми не знаємо всієї інформації про те, що він робив за лаштунками публічності і що виражалося не в словах, а в справах. Зачекаймо з емоціями!"

Фото з Вікіпедії

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