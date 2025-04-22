Електронні гаманці та банківські сейфи поставлять під контроль: податкова ось-ось передасть законопроєкт до ВР

Останнім часом серйозно постало питання про збереження банківської таємниці для українців. Його продовженням став законопроєкт про створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітенти електронних грошей, зобов'яжуть надсилати до податкової інформацію про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

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Про це повідомляє «Судово-юридична газета», зазначаючи, що документ отримав схвалення Кабінету міністрів. У рамках законопроєкту фактично буде припинено дію банківської таємниці.

Зокрема, Державна податкова служба виступатиме держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Вона отримуватиме інформацію від банків, тобто де-факто податківці отримають доступ до банківської таємниці.

Відповідний законопроєкт «про забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» погодив Кабмін. Незабаром його зареєструють у Верховній Раді, яка повинна буде за нього проголосувати. Сам законопроєкт був розроблений ще в жовтні самою Державною податковою службою і за півроку потрапив на розгляд уряду.

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Як писали раніше «ФАКТИ», народні депутати України від «Слуги народу» запропонували ввести для українців обов'язок щорічно подавати податкову декларацію.

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