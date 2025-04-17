Українцям хочуть скасувати банківську таємницю: коли й чому це можливо

Фіскальні органи України та нардепи всерйоз замислились над покращенням ситуації зі сплатою податків, наприклад, щоб усі українці подавали податкові декларації. Ба більше, у майбутньому Державна податкова служба всерйоз має намір скасувати банківську таємницю.

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Про це повідомляє hromadske з посиланням на Державну податкову службу та Національну стратегію доходів. Остання передбачає, що розкриття банківської таємниці для податківців може відбутися вже цього року, а найпізніше — у 2027 році.

У Державній податковій службі у відповідь на запит журналістів розповіли, що в рамках реформи планується отримати доступ «до банківської таємниці, таємниці того, хто надає платіжні послуги, щодо обсягу та обігу коштів/електронних грошей на рахунках». Пояснюють у ДПС цю необхідність тим, що в Україні податкові органи не мають доступу до інформації про наявність коштів на рахунках платників податків, які мають податковий борг, а такий доступ необхідний для стягнення боргу.

Пресслужба Міністерства фінансів пояснила, що для надання ДПС доступу до банківських рахунків знадобиться голосування за законодавчі зміни у Верховній Раді, а до цього ДПС має попрацювати над покращенням захисту власних систем інформації, навести лад у податкових перевірках, щоб підвищити довіру платників податків до цього відомства.

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Водночас народний депутат України, голова Комітету ВР з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев заявив, що подібні ініціативи не мають шансів на ухвалення в парламенті до кінця дії терміну його повноважень.

«Ні, в комітеті немає жодного законопроєкту про відкриття банківської податкової таємниці. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів ухвалити це рішення немає», — наголосив політик.

Зазначимо, що навесні раз у раз з'являється інформація про можливі ініціативи Державної податкової служби щодо збільшення податків і контролю за фінансовим станом українців — підвищення ставок податку для ФОПів у 3 рази або оподаткування онлайн-продажів. У самій ДПС ці дані заперечують.

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