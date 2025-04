У жаху від несправедливості: чому принцу Гаррі доводиться захищати Меган Маркл

Принц Гаррі пообіцяв захищати матір своїх дітей, Меган Маркл, на тлі постійної негативної реакції після того, як вона випустила один за одним три лайфстайл-проєкти. Для тих, хто не знає: герцогиня Сассекська відзначила своє повернення в соціальних мережах на початку 2025 року захопливими повідомленнями про свою кар’єру, пише thenews.com.

Спочатку вона випустила свій восьмисерійний кулінарний серіал «З любов’ю, Меган» на Netflix, викликавши критику за створення невідповідного контенту. 18 лютого колишня актриса анонсувала свій бренд As Ever, раніше відомий як American Riviera Orchard. Останнім часом мати двох дітей потрапила в заголовки газет, оскільки щотижня виходить новий епізод її подкасту Confessions of a Female Founder. Дивно, але всі три її проєкти викликали суперечки. Критики Меган вважають, що вона «одержима собою», оскільки постійно згадує свій життєвий досвід у цих шоу.

Тепер інсайдер розповів, що Гаррі «в жаху» через несправедливе ставлення до його дружини.

Джерело сказало: «Для нього жахливо знати, що люди не люблять його дружину. Він обожнює її та не вважає, що вона заслуговує на будь-яку негативну реакцію чи критику, з якими вона стикається протягом останніх кількох років. Він поклявся завжди захищати матір своїх дітей».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл переконала принца Гаррі «виставляти напоказ» дітей.

