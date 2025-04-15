Дороги назад немає: Гаррі втрачає родичів, захищаючи Меган Маркл

Довгий час Євгенія Йоркська була останнім містком між Гаррі та його родиною. На відміну від інших, вона зберегла щирий зв'язок з ним і Меган. Вона навіть їздила до Лос-Анджелеса, щоб побачити його, і поява Євгенії в документальному фільмі про Гаррі та Меган, здавалося, підтвердила цю довіру.

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Журналісти кажуть, що щось повністю розірвало цей зв’язок: поворотним моментом стала зустріч у лондонському пабі. Євгенія та її сестра Беатріс обідали в пабі з Пірсом Морганом, одним із найзапекліших критиків Меган. Камери зафіксували їхні обійми.

«Це була моя провина», — зізнався Морган, пише edatv.news.

Побачити ці фото для Гаррі означало зраду. За словами близьких джерел, йому було боляче бачити, як Євгенія дружньо розмовляє з тим, хто так сильно нападав на його дружину. З того часу відносини розладналися, і вони більше не спілкуються.

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Королівська експертка Даніель Стейсі назвала це «сумним і значущим». Вона нагадала, що Євгенія була однією з перших, хто познайомився з Меган. Вона зазначає, що між ними була справжня близькість, це було щось особливе.

Через кілька місяців після інциденту вони знову зустрілися в Португалії після «Ігор Нескорених». Але, за даними ЗМІ, спроба примирення не увінчалася успіхом. Холод був очевидний. Гаррі рішуче захищає свою дружину та родину.

Роль Пірса Моргана як медіа-антагоніста не перестала бути актуальною в королівських конфліктах. Цього разу це торкнулося дуже особистого. Гаррі подав до суду на британські ЗМІ за переслідування та маніпуляції. На його думку, все, що завдає болю Меган, є прямою агресією, тому це дистанціювання не було простим емоційним рішенням.

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Правда в тому, що стосунки з Євгенією, які здавалися непорушними, зайшли в глухий кут. Таким чином Гаррі ще більше дистанціюється від своєї родини. Жест, обійми — і дороги назад немає.

Як раніше писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон дала зрозуміти, що вона не проти повернення Гаррі, але Меган буде виключена з будь-яких королівських заходів.

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