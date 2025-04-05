Неприємне видовище: на Меган Маркл знову обрушився шквал критики через нове шоу

Нове шоу герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» не на жарт розлютило глядачів. Нещодавно The Intelligencer, дочірнє видання The Cut, вчергове різко розкритикувало та висміяло серіал Netflix і бренд стилю життя Меган Маркл перед офіційним запуском продукту.

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Старший редактор видання Маргарет Хартманн не підтримала «велику ідею» Меган про «миття та повторне використання банок з варенням» і «продаж фабрично виготовленої їжі народу», пише GB News.

У публікації висміяно те, як Меган «пересипала речі з одного контейнера в кращий контейнер і пасивно-агресивно повідомила Мінді Калінг, що її прізвище тепер Сассекс» у своєму серіалі Netflix.

Під критику потрапив розділ «Підказки» на вебсайті Меган, де вона радить клієнтам переробити «упаковку для сувенірів», вимиваючи скляні банки. Згідно з порадою герцогині, їх можна було б використовувати для зберігання «любовних записок або особливих скарбів».

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Видання зазначило, що «люди отримають варення фабричного виробництва, а не речі ручної роботи, які Меган відправила кільком десяткам друзів-зірок».

Серіал «З любов’ю, Меган» на Netflix, який вийшов 4 березня, отримав низьку загальну оцінку 3,1. Газета The Guardian описала його як «неприємне видовище, що скручує пальці на ногах» і присудила лише одну зірку. Мовляв, це «шоу про безглуздий спосіб життя, яке вібрує від порожньої безрадісності».

Нагадаємо, щоб привернути більше уваги до свого бренду стилю життя, герцогиня наважилась увійти в секс-індустрію і буде торгувати іграшками для дорослих.

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Тим часом принц Гаррі теж потрапив у скандал через нібито пропозицію Netflix зняти документальний фільм до 30-ї річниці смерті його матері, принцеси Діани.

Фото: скриншот з шоу «З любов’ю, Меган»

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