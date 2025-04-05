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Неприємне видовище: на Меган Маркл знову обрушився шквал критики через нове шоу

16:24 5 квітня 2025
Меган Маркл, фото з шоу «З любов’ю, Меган»

Нове шоу герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» не на жарт розлютило глядачів. Нещодавно The Intelligencer, дочірнє видання The Cut, вчергове різко розкритикувало та висміяло серіал Netflix і бренд стилю життя Меган Маркл перед офіційним запуском продукту.

Старший редактор видання Маргарет Хартманн не підтримала «велику ідею» Меган про «миття та повторне використання банок з варенням» і «продаж фабрично виготовленої їжі народу», пише GB News.

У публікації висміяно те, як Меган «пересипала речі з одного контейнера в кращий контейнер і пасивно-агресивно повідомила Мінді Калінг, що її прізвище тепер Сассекс» у своєму серіалі Netflix.

Під критику потрапив розділ «Підказки» на вебсайті Меган, де вона радить клієнтам переробити «упаковку для сувенірів», вимиваючи скляні банки. Згідно з порадою герцогині, їх можна було б використовувати для зберігання «любовних записок або особливих скарбів».

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Видання зазначило, що «люди отримають варення фабричного виробництва, а не речі ручної роботи, які Меган відправила кільком десяткам друзів-зірок».

Серіал «З любов’ю, Меган» на Netflix, який вийшов 4 березня, отримав низьку загальну оцінку 3,1. Газета The Guardian описала його як «неприємне видовище, що скручує пальці на ногах» і присудила лише одну зірку. Мовляв, це «шоу про безглуздий спосіб життя, яке вібрує від порожньої безрадісності».

Нагадаємо, щоб привернути більше уваги до свого бренду стилю життя, герцогиня наважилась увійти в секс-індустрію і буде торгувати іграшками для дорослих.

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Тим часом принц Гаррі теж потрапив у скандал через нібито пропозицію Netflix зняти документальний фільм до 30-ї річниці смерті його матері, принцеси Діани.

Фото: скриншот з шоу «З любов’ю, Меган»

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