Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, є жертви (фото, відео)

Російські військові, які у ніч проти вівторка запустили по Україні 54 ударні БпЛА, вдень 22 квітня вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю та області.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник ОВА Іван Федоров опівдня повідомляв про загрозу ударів по обласному центру та області, а згодом — і про пожежу в одному з районів Запоріжжя. З'ясувалося, що в місті пошкоджена багатоповерхівка.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, яких шпиталізували. В ОВА уточнили, що до лікарні потраопили 14-річний хлопець у тяжкому стані та 4-річний хлопчик в стані середньої тяжкості. А згодом — і про загиблу. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

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Пізніше в Запорізькій ОВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 15…

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А під час авіаудару росіян по Куп'янську на Харківщині було поранено чотирьох людей. Ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби — в місті пошкоджено або зруйновано 55 приватних будинків.

В ДСНС уточнили, що в місті пожежі виникли на трьох локаціях — горіли господарчі споруди. Зруйновані 14 приватних осель та кілька надвірних забудов.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня під масованим ударом дронів-камікадзе перебувала Одеса — росіяни запустили по обласному центру близько трьох десятків «Шахедів».

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Фото ДСНС

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