Комунальні тарифи занадто високі: як на них можна заощадити

Хоча в поточному році не прогнозують зростання цін на природний газ та опалення, це не торкнеться, наприклад, електроенергії або води, які можуть зрости в ціні. З цієї причини українцям не заважає навчитися економити.

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Як це можна зробити, радить РБК-Україна через експерта у сфері житлово-комунальних господарств Володимира Гуцула. За його словами, насамперед необхідно змінити свої побутові звички, які найсильніше впливають на споживання ресурсів.

Наприклад, щоб заварити чашку чаю у 200 грамів, у чайник ллють 1,5 літра води, що призводить до зростання споживання як води, так і газу чи електрики, щоб її закип'ятити. Інший спосіб — купівля енергозберігаючої техніки з класом енергоефективності — А, А+, А++.

Також можна використовувати такі способи:

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встановити енергоефективні LED-лампи;

поставити сонячні панелі;

використовувати програмовані терморегулятори для батарей і котлів, що дає змогу автоматично підтримувати різні температурні режими залежно від часу доби та присутності людей у квартирі. Наприклад, у період відсутності мешканців температура знижується до 10 °C, а перед поверненням — підвищується до комфортних 20 °C. Це знижує навантаження на систему опалення і дає змогу уникнути зайвих витрат;

встановити аератори на крани, ці насадки змішують воду з повітрям, зберігаючи відчуття потужного напору, хоча фактична витрата води значно менша.

До переліку практичних рішень експерт рекомендує встановити індивідуальні лічильники тепла та води, що мотивує контролювати витрати та зменшувати плату за спожиті ресурси, та утеплити вікна і двері.

Якщо ви входите до складу ОСББ, можна подумати про участь у державних і місцевих програмах енергоефективності, за якими до 70% витрат на енергозбереження може оплатити центральна або місцева влада.

Якщо ж енергозбереження для вас занадто дороге, можна подумати про субсидії на оплату комунальних послуг, оформлення яких якраз почалося.

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