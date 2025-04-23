НБУ прогнозує зростання кредитування, особливо для бізнесу: скільки доведеться віддати та як заощадити

Останні рішення НБУ зробили привабливішими банківські депозити для українців, щоправда, підняли ставки за кредитами. Проте цього року попит на позики зростатиме.

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Такого висновку дійшли в Національному банку України за результатами свого опитування про умови банківського кредитування. У нацрегуляторі відзначають зростання попиту бізнесу та населення на кредити та прогнозують збільшення обсягу кредитного портфеля корпорацій та домогосподарств у наступні 12 місяців.

Як наголошують у НБУ, попит населення на кредити зріс, у деяких банків стали частіше брати іпотечні позики, завдяки чому баланс відповідей був найвищим з початку повномасштабного вторгнення. Значна частка респондентів очікує зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі.

Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, вважають респонденти, а закредитованість домогосподарств — низьким.

За даними опитування, банки дещо пом'якшили стандарти кредитування для короткострокових та гривневих позик бізнесу та очікують їхнього пом'якшення надалі. Рівень схвалення заявок на кредити бізнесу загалом не змінився.

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Як підкреслили «ФАКТАМ» у банку «Глобус», наприкінці березня середньозважені ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу в Україні зросли до 20% проти 17,7% восени минулого року. Водночас середні ставки за загальними кредитними програмами банків та виробників/постачальників коштів бізнесу становлять близько 17−18%.

За словами Оксани Шульги, директора департаменту малого та середнього бізнесу «Глобус Банку», існує низка способів заощадити при отриманні кредиту:

- варто звернутися до офіційного представника/дилера/виробника того, що планується придбати в кредит, можливо, компанія співпрацює з банком і покупці отримують вигідніші кредитні умови;

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- сума кредиту має бути чітко прорахована: не варто брати кредит, що значно перевищує вартість необхідної купівлі, чи то обладнання для бізнесу, чи авто для споживача;

- позичальникам слід «обмежитися» невеликими за сумою кредитами (для бізнесу, наприклад, це 1−3 млн грн) терміном погашення до 3−5 років, умови за такими кредитами будуть максимально лояльними для позичальника та менш ризикованими для банку.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», станом на 01.03.2025 р. обсяг кредитного портфеля для малого та середнього бізнесу становив 584,7 млрд грн. Порівняно з показником початку 2025 року приріст становив 2% (+10,66 млрд грн), порівняно із ситуацією на 01.03.2024 обсяг портфеля збільшився на 8% (+41,76 млрд грн).

Тим часом в Україні, як раніше писали «ФАКТИ», постійно звучать ініціативи про зростання податків для малого та середнього бізнесу.

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Фото pixabay

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