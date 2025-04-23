НБУ прогнозує зростання кредитування, особливо для бізнесу: скільки доведеться віддати та як заощадити
Останні рішення НБУ зробили привабливішими банківські депозити для українців, щоправда, підняли ставки за кредитами. Проте цього року попит на позики зростатиме.
Такого висновку дійшли в Національному банку України за результатами свого опитування про умови банківського кредитування. У нацрегуляторі відзначають зростання попиту бізнесу та населення на кредити та прогнозують збільшення обсягу кредитного портфеля корпорацій та домогосподарств у наступні 12 місяців.
Як наголошують у НБУ, попит населення на кредити зріс, у деяких банків стали частіше брати іпотечні позики, завдяки чому баланс відповідей був найвищим з початку повномасштабного вторгнення. Значна частка респондентів очікує зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі.
Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, вважають респонденти, а закредитованість домогосподарств — низьким.
За даними опитування, банки дещо пом'якшили стандарти кредитування для короткострокових та гривневих позик бізнесу та очікують їхнього пом'якшення надалі. Рівень схвалення заявок на кредити бізнесу загалом не змінився.
Як підкреслили «ФАКТАМ» у банку «Глобус», наприкінці березня середньозважені ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу в Україні зросли до 20% проти 17,7% восени минулого року. Водночас середні ставки за загальними кредитними програмами банків та виробників/постачальників коштів бізнесу становлять близько 17−18%.
За словами Оксани Шульги, директора департаменту малого та середнього бізнесу «Глобус Банку», існує низка способів заощадити при отриманні кредиту:
- варто звернутися до офіційного представника/дилера/виробника того, що планується придбати в кредит, можливо, компанія співпрацює з банком і покупці отримують вигідніші кредитні умови;
- сума кредиту має бути чітко прорахована: не варто брати кредит, що значно перевищує вартість необхідної купівлі, чи то обладнання для бізнесу, чи авто для споживача;
- позичальникам слід «обмежитися» невеликими за сумою кредитами (для бізнесу, наприклад, це 1−3 млн грн) терміном погашення до 3−5 років, умови за такими кредитами будуть максимально лояльними для позичальника та менш ризикованими для банку.
За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», станом
Тим часом в Україні, як раніше писали «ФАКТИ», постійно звучать ініціативи про зростання податків для малого та середнього бізнесу.
Фото pixabay51
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