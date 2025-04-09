Не більше трьох разів на рік і різні речі: що можна продавати в Інтернеті, щоб не «потрапити» на податки або штраф

Контроль за малим бізнесом в Україні дедалі посилюється. Так, ФОПи не можуть продавати товари через «Нову пошту» з отриманням оплати готівкою, тільки безготівковий розрахунок. Однак із березня контроль посилився, тож під нього можуть підпасти ті, хто не є ФОПом, але занадто часто продає щось в Інтернеті.

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Так, як повідомила народний депутат України Ніна Южаніна, з 1 березня податкова почала отримувати дані про грошові перекази на рахунки громадян і господарюючих суб'єктів, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет. І лише за 20 днів нарахували десятки тисяч таких громадян.

Як стверджує політик, їм запропонують зареєструватися як ФОПам, щоб платити податки, користуватися РРО і не підпадати під штрафи. З іншого боку, якщо людина продає через Інтернет власні речі, то вона також теоретично може потрапити під податок у вигляді 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Разом з тим, у самій Державній податковій службі спростували, що продаж особистих речей через Інтернет означатиме оподаткування, наголосивши, що:

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продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;

лише систематичні продажі та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;

посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме у сфері підприємницької діяльності.

Як підкреслює Ніна Южаніна, в українському законодавстві під терміном «систематичність» розуміють продаж будь-чого понад 3 рази на рік. Водночас, як повідомляє Податкова, іншим критерієм ведення підприємницької діяльності є однорідність товару.

Тобто, якщо протягом року ви продасте більше 3 пар взуття через Інтернет-майданчики, теоретично вас можуть вважати таким, що веде підприємницьку діяльність, і зобов'язати зареєструвати ФОП.

Також у ДПС закликали суб'єктів господарювання, які залишаються в «тіні», привести свою діяльність у відповідність із вимогами законодавства самостійно і добровільно:

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офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

проводити розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності в майбутньому.

Тим часом мобілізовані ФОПи можуть опинитися з багатомільйонними боргами.

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