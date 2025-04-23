Маск хоче залишити роботу в уряді США: у ЗМІ назвали причини

Коли Ілон Маск і президент Дональд Трамп, проти політики якого не вщухають протести у США, наказали всім федеральним працівникам щотижня надсилати електронні листи з переліком п’яти досягнень, вони попередили про суворі наслідки: невиконання буде вважатися відставкою. Маск назвав електронні листи заходом підзвітності, пише The Washington Post.

ВІДЕО ДНЯ

Але записи, отримані The Washington Post, а також інтерв’ю з трьома десятками керівників і службовців в уряді показують, що чиновники відмовилися виконувати основні аспекти директиви з самого початку. Згідно з електронним листом, на брифінгу для вищих офіцерів відділу кадрів уряду, який відбувся лише через два дні після того, як директива Маска була передана всім федеральним службовцям 22 лютого, управління персоналом заявило, що ця ініціатива добровільна і невиконання вимог не вважатиметься відставкою.

Мільярдер Ілон Маск готується піти з уряду у травні цього року, і його вплив ослабне, але суперечливі повідомлення та плутанина мали передбачуваний результат. Станом на квітень урядові агентства дотримуються непослідовної політики щодо відповідей на електронні листи, згідно з аналізом Post, який посилається на розмови із співробітниками, які всі говорили на умовах анонімності через страх помсти.

Деякі федеральні агентства перестали вимагати зворотніх повідомленнь. Зменшується кількість відділів, які вимагають суворої відповідності, тоді як інші кажуть, що вимагають відповіді на електронні листи, але не перевіряють відповідність і не відстежують відповіді. Багато федеральних працівників, які все ще відповідають на повідомлення, або створюють злегка модифіковані версії того самого шаблону щотижня, або сприймають усе як жарт, наприклад, надаючи відповіді іноземною мовою.

РЕКЛАМА

Представник Білого дому відмовився коментувати, скільки агентств все ще вимагають електронні листи. Маск також не відповів на запит про коментар.

Маск оголосив про вимогу електронних звітів, лише через кілька тижнів після початку кампанії його US DOGE Service, спрямованої на скорочення уряду та витрат. Мільярдер тоді заявив, що підкоряється вказівкам Трампа бути більш «агресивним» по відношенню до федеральних працівників.

Він заявив, що хоче щодня отримувати електронний лист із темою «Що ви робили минулого тижня» і попросив надати п’ять пунктів досягнень, що викликало жах серед державних службовців. Багато хто хвилювався як через можливі проблеми з конфіденційністю, так і через те, що вони втратять роботу, якщо не відповідатимуть. Деяким із головних радників Трампа та кандидатів у Кабінет міністрів також не сподобалася ідея електронної пошти Маска — і після негативної реакції Білий дім пояснив, що секретарі Кабінету міністрів можуть вирішувати, чи повинні їхні співробітники писати щотижневі звіти про досягнення.

РЕКЛАМА

Останніми тижнями більше людей відмовляються. Агентство з охорони навколишнього середовища наприкінці березня повідомило співробітникам, що завдання буде вважатися «заохочуваним, але необов’язковим».

Незрозуміло, коли саме Маск піде з уряду, але його статус спеціального державного службовця закінчується наприкінці травня. Мільярдер готовий піти, тому що він втомився від того, що він вважає «серією неприємних і неетичних нападок з боку політичних лівих», за словами людини, знайомої з Маском.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на вибори президента Дональда Трампа, а також про те, що Макрон вважає, що Маск втручається в європейську політику.

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook