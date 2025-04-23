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Шоу-бізнес

«Давно не відчувала такого страху»: популярна акторка потрапила під обстріл

15:53 23 квітня 2025
Актриса Ксенія Мішина

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка нещодавно потрапила під хейт, зараз знімається на Одеській кіностудії у новому проєкті. У ніч на 22 квітня Одеса знову була атакована шахедами росіян. Ксенія з групою опинилися у самому епіцентрі обстрілів. Про це вона розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі. Ксенія виклала коротке відео, як під вибухи біжить до укриття. Пізніше акторка зізналася, що вона з командою встигла сховатися у паркінгу та з нею все добре.

«30 шахедів, — написала Мішина. — Одеса. Бігли з усіх ніг… Давно не відчувала такого страху».

Акторка виклала світлини зі зйомок, на яких можна побачити криваві рани на її обличчі. Але Ксенія всіх заспокоїла, що з нею все добре і вона на знімальному майданчику.

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«Котики, зі мною все добре, я на майданчику, — написала акторка. — Вчора добігли до якогось паркінгу й чекали, поки наші всіх перебʼють… чесно, в мене було таке відчуття, що опинилась в епіцентрі стрілянини, настільки було гучно, видно, над головою…»

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під обстріл потрапила родина шоумена Володимира Остапчука.

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