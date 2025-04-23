Диво: популярний телеведучий втретє став батьком

Популярний теле- та радіоведучий Андрій Чорновол, відомий «музичними батлами» з Лесею Нікітюк, втретє став батьком. Його дружина, стилістка Альона Чорновол, на Великдень народила доньку у одному зі столичних пологових будинків. Дівчинку назвали Амелі. Відомо, що у родині є вже двоє дітей — сини Адріан та Айден. Андрій зізнався, що давно мріяв про доньку.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі ведучий виклав світлини разом з дружиною та донькою з пологового та подякував за «диво».

«Наша донечка, найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень, і як після цього не повірити в дива! — написав Андрій. — Альона, я безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я цього хотів. Люблююююю. Ще не розуміємо, на кого Амелі схожа, але зростом точно в татка».

РЕКЛАМА

Андрій додав, що дівчинка ще при народженні перегнала своїх братів, її зріст — 55 сантиметрів.

«Відчуття, ніби тримаємо на руках весь світ», — написав щасливий батько.

«Великоднє диво, — підтримала чоловіка Альона. - Наша крашаночка».

РЕКЛАМА

До поздоровлень родини у коментарях приєдналися і українські зірки.

«Боже, я вас вітаю!!! — написала Світлана Тарабарова. — Щастя та сил!!! Здоровʼя міцного всій родині».

«Вітаю Амелі і батьків, — приєдналася до поздоровлень Злата Огнєвіч. — Хай росте щасливою людиною!»

РЕКЛАМА

«Здоровʼя матусі і малечі! Щасливого дитинства під мирним небом!» — побажали у мережі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна акторка вразила світлинами з новонародженою донькою.

257

Читайте нас у Facebook