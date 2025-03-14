То є любов: мережа у захваті від світлин Лесі Нікітюк

Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка розкрила шанувальникам режим харчування, показала свій відпочинок в Одесі. Леся відправилася туди в компанії улюбленого песика Рафіка та поселилася у готелі на самому березі моря. Подробицями своєї подорожі Нікітюк ділиться з підписниками на своїй сторінці у соціальній мережі. Акторка викладає фото та відео, як гуляє вздовж моря, насолоджується краєвидами та місцевою кухнею.

ВІДЕО ДНЯ

У подорож Леся взяла свого песика Рафіка

Артистка поділилася з підписниками фото краєвидів Одеси та морських пейзажів

Леся встигла насолодитися і місцевою кухнею

РЕКЛАМА

«Одеса — це Україна та любов», — коротко написала Леся, виклавши емоційне відео.

Шанувальники акторки привітали її у місті та поділилися своїми враженнями та спогадами про Одесу.

«Не була в Одесі майже 8 років, — написали у коментарях. — Щовечора закриваю очі й гуляю улюбленими та дорогими серцю вулицями — Ніжинська, Старопортофранківська, Торгова, 10 Квітня, Дерибасівська, Ольгіївська, Грецька, Приморська і т.д. Люблю так сильно, моє дороге місто Одеса !! Скучаю за містом та близькими людьми».

РЕКЛАМА

«Море — це, мабуть, краще, що може бути в житті. Ну і, звісно, українська Одеса, то окремий шарм, краса старовинних будинків, своя монолітна історія, улюблений Оперний театр та Філармонія», — зауважили підписники.

«Такий вайб, — були під враженням. - Одеса — то є любов».

«Ваааау, тепер теж хочеться в Одесу», — написали у відповідь.

РЕКЛАМА

Раніше стало відомо, що Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця.

142

Читайте нас у Facebook