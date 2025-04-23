Як швидко почистити деко: ефективні домашні засоби від жиру

Деко для випікання є одним з найчастіше використовуваних кухонних аксесуарів. Однак жир і пригорілі залишки їжі роблять його чищення справжньою проблемою. На щастя, є ефективні методи, які дозволять впоратися з нею швидко й без зусиль. Накопичений жир і пригорілі залишки можуть спричинити задимлення в духовці та навіть виділення шкідливих речовин. Регулярне чищення не тільки продовжує термін служби посуду, але й робить їжу, приготовану в ньому, здоровішою, пише zielonyogrodek.pl.

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Одним з найпростіших способів прибрати жир є використання звичайної кухонної солі. Просто покладіть її товстим шаром на брудне деко і поставте в розігріту духовку. Під дією тепла сіль починає вбирати жир і стає коричневою. Після охолодження просто протріть деко паперовим рушником і вимийте його в теплій воді з рідиною для миття посуду.

Якщо залишків їжі позбавитися складніше, варто приготувати пасту з харчової соди та перекису водню. Нанесіть її на поверхню металу, залиште на 10−15 хвилин, потім обережно потріть губкою або щіткою. Сода діє як природний абразив, який видаляє бруд без ризику подряпати поверхню.

Лимонна кислота є чудовим засобом для розчинення пригорілих залишків. Можна посипати поверхню листа содою, додати трохи кислоти, а потім збризнути невеликою кількістю води. Хімічна реакція, що виникла, допоможе послабити стійкий бруд. Через кілька годин просто ретельно помийте деко під проточною водою.

Якщо бруд особливо стійкий, хорошим рішенням буде замочити деко в гарячій воді з харчовою содою. Просто залиште його в розчині приблизно на годину, а потім вимийте засобом для миття посуду.

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Оцет має потужні властивості розчиняти жир і відкладення. У поєднанні з содою утворюється пінна суміш, яка ефективно видаляє забруднення. Нанесіть пасту на деко, залиште на кілька хвилин, потім ретельно змийте.

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