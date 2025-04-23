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Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес у рожевому шкіряному комбінезоні приголомшила присутніх на Гран-прі «Формули-1»

21:32 23 квітня 2025
Джей Ло

Дженніфер Лопес одягла облягаючий рожевий шкіряний комбінезон на Гран-прі «Формули-1» у Саудівській Аравії. Це відбулось напередодні її головного виступу на заході на автодромі Jeddah Corniche Circuit, пише hola.com.

55-річна співачка довела, наскільки неймовірно можна виглядати у свої 50 років, продемонструвавши свою підтягнуту статуру, тим паче кожен вигин був напоказ. Її одяг також мав блискавку спереду та зібраний шовковий пояс, зав’язаний круглим металевим кільцем. Джей Ло одягнула туфлі на шпильці. Щоб зберегти тему свого ансамблю, вона додала сріблястий клатч у формі коробки, пару рожевих темних окулярів і зачесала своє довге волосся у високий хвіст.

Актриса виглядала щасливішою. Цього року Лопес вперше за 11 років виступила на змаганнях «Формули-1», раніше вона була хедлайнером на Гран-прі Сінгапуру у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зробила приголомшливу покупку.

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