І щаслива: Дженніфер Лопес після офіційного розлучення досі самотня

Майже через два місяці після завершення розлучення Дженніфер Лопес, яка купила чарівний маєток за 21 мільйон доларів, з Беном Аффлеком джерело розповіло журналістам, що актриса насправді не шукає нового кохання.

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«Вона зосереджена на роботі і не зустрічається ні з ким, — сказало джерело. — Вона щаслива, як є. Життя триває, і якщо хтось може рухатися вперед і бути позитивним щодо цього, це Дженніфер. Вона сприймає все як урок. Їй було боляче через їхню раптову розлуку та небажання Бена не працювати над їхнім шлюбом. Вона дуже хотіла, щоб усе вийшло».

Нещодавно поширювалися чутки, що у Лопес, можливо, зав’язався романтичний зв’язок з колегою по фільму «Поцілунок жінки-павука» Тонатіу після того, як вона опублікувала його фотографію в своїх Instagram Stories із емодзі-сердечком. Однак джерело повідомило: «Тут нічого не відбувається. Вони просто друзі», пише Elle.

У новому інтерв’ю GQ, опублікованому 25 березня, Аффлек поділився деякими міркуваннями про свій шлюб із Лопес, пояснивши, що «важливо сказати», що не було «якогось серйозного розриву».

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«Це не те, про що ви можете подивитись документальний фільм і сказати: „О, тепер я розумію проблеми, які були у цих двох“, — сказав він. - Існує тенденція дивитися на розриви і бажати визначити першопричини чи щось подібне. Але, чесно кажучи, правда набагато повсякденніша, ніж люди могли б повірити або була б цікава. Немає ані скандалу, ані мильної опери, ані інтриг. Правда полягає в тому, що коли ви говорите комусь: „Гей, що трапилося? Ну, немає“. Ось що сталося».

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес готує «особливу» помсту для Бена Аффлека.

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