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Подалі від минулого: Дженніфер Лопес зробила приголомшливу покупку

21:31 30 березня 2025
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес, яка готує «особливу» помсту для Бена Аффлека, купила розкішний особняк на прихованих пагорбах за 21 мільйон доларів. Знаходиться він у Гідден-Гіллз, штат Каліфорнія.

Маєток площею 2,5 акра, розташований за годину їзди від дому Бена Аффлека в Брентвуді, забезпечує посилену безпеку та спокійне середовище для Лопес та її дітей, Макса та Емме, пише Geo.tv.

Цей крок був спрямований не на дистанціювання від Аффлека, а на пошук більш спокійного способу життя подалі від міста.

Тим часом особняк Лопес і Аффлека в Беверлі-Гіллз вартістю 61 мільйон доларів залишається на ринку після невдалої спроби продажу, повідомляє видання.

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Колишня пара, яка відновила свій роман у 2021 році та одружилася у 2022 році, нещодавно офіційно оформила розлучення. Днями Бен Аффлек вперше висловився про розставання з Дженніфер Лопес.

Фото: Getty Images

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