Дженніфер Лопес готова до нового кохання: якого чоловіка шукає зірка

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек завершили розлучення на початку 2025 року. Як пишуть, у артистки немає проблем з тим, щоб дати коханню ще один шанс. Вона врахувала поради своїх друзів, щоб відійти від розлучення з Беном Аффлеком, пише geo.tv.

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Джерело сказало: «Її друзі заохочували з кимось зустрічатися, і вона точно готова зустріти когось нового».

Одна з цих подруг, здається, не хто інша, як Кім Кардашьян. Раніше про двох зірок стверджували, що вони допомагають одна одній зустрічатися з новими коханими.

«Кім була величезним джерелом підтримки для Джей Ло з тих пір, як вона розлучилася з Беном, — стверджує джерело. — Вони обидві шукають успішних та багатих хлопців, які можуть стати активом для їхньої кар'єри. Також допомагає, якщо вони гарні. Таким має бути цей пакет для Кім і Джей Ло».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дженніфер Лопес зробила приголомшливу покупку.

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