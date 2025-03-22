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Зачаровує: Володимир Остапчук разом з дружиною та сином насолоджуються Парижем

14:53 22 березня 2025
Володимир Остапчук разом із дружиною та сином у Парижі

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук, який звернувся до коханої, разом з сімʼєю поїхав до Парижу. Його дружина Катерина на своїй сторінці у соціальній мережі зізналася, що попросилася супроводжувати чоловіка у службовій поїздці разом з сином Тимофієм, бо давно не була за кордоном. Нагадаємо, взимку 2024 року Володимир втретє став татом.

Сімʼя Остапчуків спочатку зробила зупинку у Варшаві, а потім вирушила до Парижу. Катерина ділиться світлинами з кожного дня, проведеного у столиці Франції. Разом з сином вони гуляють у Люксембурзькому саду, ходять по крамницях та позують на фоні Ейфелевої вежі. Катерина похизувалася, що Володимир подарував їй сумку відомого бренду та зізналася, що обожнює шопінг.

Катерина похизувалася подарунком Володимира - сумкою відомого бренду

Підписники Катерини Остапчук відреагували на світлини, подякувавши за фото, що надихають.

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На фоні Ейфелевої вежі

«Як все гарно і гармонічно, дуже красиво», — підписали світлини.

«Була в Парижі, Луврі минулого тижня… і погода також була чудова, — пригадали підписники. — Хоча Париж зачаровує в будь-яку пору року!»

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«Тобі личить материнство і Париж», — зауважили у коментарях.

Раніше повідомлялося, що сімʼя Остапчуків потрапила під ракетний обстріл.

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