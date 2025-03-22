Зачаровує: Володимир Остапчук разом з дружиною та сином насолоджуються Парижем
Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук, який звернувся до коханої, разом з сімʼєю поїхав до Парижу. Його дружина Катерина на своїй сторінці у соціальній мережі зізналася, що попросилася супроводжувати чоловіка у службовій поїздці разом з сином Тимофієм, бо давно не була за кордоном. Нагадаємо, взимку 2024 року Володимир втретє став татом.
Сімʼя Остапчуків спочатку зробила зупинку у Варшаві, а потім вирушила до Парижу. Катерина ділиться світлинами з кожного дня, проведеного у столиці Франції. Разом з сином вони гуляють у Люксембурзькому саду, ходять по крамницях та позують на фоні Ейфелевої вежі. Катерина похизувалася, що Володимир подарував їй сумку відомого бренду та зізналася, що обожнює шопінг.
Підписники Катерини Остапчук відреагували на світлини, подякувавши за фото, що надихають.
«Як все гарно і гармонічно, дуже красиво», — підписали світлини.
«Була в Парижі, Луврі минулого тижня… і погода також була чудова, — пригадали підписники. — Хоча Париж зачаровує в будь-яку пору року!»
«Тобі личить материнство і Париж», — зауважили у коментарях.
Раніше повідомлялося, що сімʼя Остапчуків потрапила під ракетний обстріл.113
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