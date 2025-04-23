Деяких пенсіонерів можуть позбавити «вікових надбавок»: коли таке можливо

Для багатьох людей на заслуженому відпочинку так звані «вікові надбавки» — реальний спосіб збільшити власні виплати, і навряд чи вони зрадіють, коли їх позбавлять таких доплат.

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Між іншим, такий результат цілком ймовірний, пише видання «На пенсії».

Справа в тому, що в деяких випадках підвищення пенсій не завжди означає збільшення доходів.

В Україні діє система вікових надбавок, яка передбачає доплати для осіб старшого віку. Проте після індексації пенсій деякі громадяни можуть втратити право на ці додаткові виплати.

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Хто має право на вікові надбавки?

Українці віком від 70 років мають право на щомісячні доплати до пенсії:

Від 70 до 74 років — до 300 гривень;

Від 75 до 79 років — до 456 гривень;

Від 80 років і старше — до 570 гривень.

Доплата нараховується з моменту досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонеру виповнюється 70 років у середині місяця, він отримає половину надбавки за цей період, а повну суму — вже з наступного місяця.

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Чому деякі пенсіонери можуть втратити доплати?

Видання пояснює, що попри передбачені законом вікові надбавки, є обмеження: якщо загальна сума пенсії перевищує 10 340 гривень 35 копійок, додаткові виплати не нараховуються. Це означає, що після проведення індексації ті, у кого пенсія перевищить цей поріг, втратять право на вікові надбавки.

Також можливі ситуації, коли підвищена пенсія залишається нижчою за встановлений ліміт, але близькою до нього. Наприклад, якщо після індексації розмір пенсії становить 10 300 гривень, надбавка буде лише 40 гривень, щоб загальна сума не перевищувала 10 340 гривень 35 копійок.

Як змінюється розмір надбавки при переході в іншу вікову групу?

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Пенсіонери, які досягли 75 або 80 років, не отримують надбавку додатково до попередньої, а лише різницю між новими та старими сумами:

При досягненні 75 років доплата зростає з 300 до 456 гривень, що фактично додає 156 гривень;

При досягненні 80 років сума підвищується з 456 до 570 гривень, що означає реальне зростання на 114 гривень.

Чому поріг у 10 340 гривень залишається незмінним?

Встановлена межа для надбавок була визначена відповідно до рівня середньої зарплати за 2020 рік. Попри зростання економічних показників, цей ліміт не переглядався, що призводить до того, що з кожною новою індексацією все більше пенсіонерів втрачають право на вікові доплати.

Таким чином, хоча індексація пенсій є позитивним кроком, вона може позбавити частину українців додаткових виплат, які допомагали їм покращити фінансовий стан.



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